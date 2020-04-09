التموين: انطلاق معارض «أهلا رمضان» 10 أبريل وتستمر لمدة شهر

أعلن علي المصيلحي وزير التموين، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء عمل منافذ "أهلا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2020، ولمدة شهر.

وقال المصيلحي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كافة المعارض، عقدت عددا من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم الاتفاق مع أكثر من 79 شركة على وضع آلية بديلة لمعارض أهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية".

وأكد أن عدد منافذ ومعارض "أهلا رمضان" هذا العام تصل إلى 1800 منفذ بزيادة كبيرة فى عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال 60 منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة، و50 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الأخرى.

ولفت إلى تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بـ"أهلا رمضان" يحتوى على كافة عناوين منافذ المعرض، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه مطلع الأسبوع القادم.

يُذكر أن معارض "أهلا رمضان"، تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والاتحاد العام للغرف التجارية، بما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.

وفي ذات السياق، توجه المصيلحي، بالشكر للعاملين بوزارة التموين وجهاتها التابعة ومديريات التموين كافة، والذين كانوا دائما على أهبة الاستعداد والعمل المتواصل دون توقف سواء في مجال المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية وفروع شركتي الجملة لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لافتا إلى إنتاج ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز يوميا.