تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين

(د ب ا)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن" مساء اليوم الأربعاء وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من غد الخميس .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق بتاريخ في 25آذار/مارس الماضي بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا" كوفيد 19)ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن السيد/ مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي ، و لجدية ورغبة التحالف في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن وللتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنعه من الانتشار، فإن التحالف يعلن عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من غد الخميس ) سعت (1200) بالتوقيت المحلي،بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

وقال العقيد المالكي ان وقف اطلاق النار قابل للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته بشأن خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن ، وخطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة لـ "تحالف دعم الشرعية في اليمن " تجد الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن ، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير كافة هذه الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون.