أياكس يقلب الطاولة على سبارتا ويعزز صدارته للدوري الهولندي

عزز أياكس أمستردام موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه الصعب على ضيفه سبارتا روتردام 2 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين والتي شهدت تعادل فورتانا سيتارد 1 /1 مع مضيفه أوتريخت.

وعلى ملعب يوهان كرويف، تقدم سبارتا بهدف عن طريق يوري دي كامبس في الدقيقة 33 لكن أياكس رد بهدفين حملا توقيع دافي كلاسين في الدقيقة 49 ودوشان تاديتش من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

الفوز رفع رصيد أياكس في الصدارة إلى 72 نقطة وتوقف رصيد سبارتا عند 22 نقطة في المركز الثاني من القاع.

وعلى ملعب نيو جالجينوارد، تقدم أوتريخت بهدف عن طريق بارت رامسيلار في الدقيقة الخامسة ثم تعادل زيان فليمينج لفورتانا في الدقيقة 61.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة لفورتانا في المركز السادس عشر.