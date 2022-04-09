يتوجه الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع، غدا الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها اثنا عشر مرشحا أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، وجان لوك ميلانشون مرشح تيار اليسار الراديكالي.

ويبلغ عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع نحو 48 مليون ناخب، يختارون مرشحهم من بين 12 مرشح (4 نساء و8 رجال).

ومع استبعاد فوز أي من المرشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من الانتخابات، إلا أن تلك الجولة ستحدد المرشحين اللذين سيتأهلان للجولة الثانية التي ستعقد في 24 أبريل الجاري والتي ستحدد الساكن الجديد لقصر الإليزيه خلال السنوات الخمس المقبل، والذى سيصبح الرئيس الثاني عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة.

واستعرضت "الشروق" في عدة موضوعات تفاصيل العملية الانتخابية ورؤى المرشحين، ونظرتهم للقضايا المؤثرة، ويمكن الاطلاع على تلك الموضوعات من هنا:

إيمانويل ماكرون.. الرئيس الشاب الطامح في ولاية ثانية بفرنسا

ماكينزي جيت.. هل تكون حجر عثرة في طريق ماكرون لولاية ثانية بفرنسا؟

جون لوك ميلانشون.. المرشح المتمرد لليسار المتطرف بفرنسا



مارين لوبان.. هل تنجح محاولاتها في تجميل صورة اليمين المتطرف بفرنسا؟



توقعات بانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية



الناتو والهجرة والعلاقة مع واشنطن.. كيف سيكون تأثير الانتخابات الرئاسة الفرنسية؟



تشبه حملة ترامب.. باحثون فرنسيون: حملات الانتخابات الرئاسية الفرنسية عشوائية



الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. ما هو موقف المرشحين من حجم ميزانية الدفاع؟



الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. محطات وتواريخ مهمة



الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. كيف ينظر المرشحين إلى الأزمة الأوكرانية؟

