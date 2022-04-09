شعبة البقالة: ارتفاع أسعار الجبن المعبأ «الربع كيلو» 2 جنيه

استقرت أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، فقد استقر سعر الأرز ليسجل 11 ألف جنيه للطن، أي 11 جنيها للكيلو السائب، ويعتبر الأرز مستقرا منذ آخر ارتفاع له في بداية الشهر الماضي، فقد ارتفع من 9 جنيهات للكيلو السائب إلى 11 جنيها، وفقا لحازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وبحسب المنوفي، استقرت أسعار المكرونة عند 13 جنيها للكيلو السائب، مشيرا إلى أن هذا السعر مستقر أيضا منذ آخر زيادة لأسعار المكرونة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الدقيق.

وأضاف المنوفي، أن أسعار الدقيق تتراوح بين 9.6 و11 ألف جنيه للطن، مؤكدا توافر الدقيق في الأسواق المحلية بكميات تستطيع أن تغطي حجم الطلب عليه خلال الأسبوعين القادمين، ذاكرا أن النصف الثاني من شهر رمضان المبارك يزداد فيه نسبة الطلب على الدقيق لعمل المخبوزات مثل «الكحك والبسكويت».

ومن جهته، قال أحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الألبان المعبأة ارتفعت بحوالي جنيها و1.5 جنيه في العبوة اللتر في نهاية الأسبوع المنقضي، موضحا أن العبوات التي كانت تسجل 16.5 جنيه للتر، ارتفعت إلى 18 جنيها، ويوجد عبوات سجلت 14.5 جنيه، مقارنة بـ 13.5 جنيه.

وأضاف فوزي، أن أسعار الجبن المعبأ ارتفعت جنيهين في العبوة زنة 250 جراما، لتسجل 8.5 جنيه، مقارنة بـ6.5 جنيه في بداية شهر رمضان، متوقعا زيادتها إلى 10 جنيهات الفترة المقبلة.

وبحسب فوزي، استقرت أسعار الزيت في الأسواق المحلية ومحلات البقالة عند 30 جنيها للتر الخليط «القلية»، مشيرا إلى استقرار هذا السعر منذ أكثر من شهر، واستقرار أسعار الدقيق المعبأ ليسجل متوسط 12 جنيها للكيلو الواحد حسب النوع.

وتوقع فوزي، تحريك الأسعار الفترة المقبلة من قبل الشركات المنتجة بنسبة قليلة على حسب كل سلعة، مشيرا إلى أن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وهناك ارتفاعات في الأسعار من قبل المصانع والشركات بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأزمة سلاسل الإمداد.