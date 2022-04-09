الدفاع البريطانية: المقاومة الأوكرانية تحبط الطموح الروسي لإقامة ممر بري بين القرم ودونباس

أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، أن المقاومة الأوكرانية تواصل إحباط الطموح الروسي لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس.

وذكرت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن العملية العسكرية الروسية تواصل التركيز على منطقة دونباس ومدينتي ماريوبول وميكولايف مدعومة بصواريخ "كروز" التي تطلقها قوات البحرية الروسية على أوكرانيا.

وأضافت "الدفاع البريطانية" أنه من المتوقع أن يزداد النشاط الجوي الروسي في جنوب وشرق أوكرانيا دعما لهذا النشاط.. مشيرة إلى أن "روسيا تواصل قصف المدنيين الأوكرانيين مثل أولئك الذين قتلوا في الهجوم الصاروخي أمس على محطة كراماتورسك للسكك الحديدية بشرق أوكرانيا".