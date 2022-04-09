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بريطانيا: روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين

أحمد علاء
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 10:32 ص | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 10:32 ص

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، إنّ الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس على محطة للسكك الحديدية في كراماتورسك شرقي أوكرانيا يشير إلى أن روسيا تواصل استهداف الأوكرانيين غير المقاتلين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع قولها، إنّ العمليات الروسية تستمر في التركيز على منطقة دونباس وماريوبول وميكولايف مدعومة بالإطلاق المستمر لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات البحرية الروسية.

وأضافت أنّ مساعي روسيا لإقامة ممر بري بين شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس لا تزال تصطدم بصخرة المقاومة الأوكرانية.

في شأن عسكري آخر، أفاد مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بأن الآلاف من الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة خاركيف الأوكرانية.

وقال في تصريحات له، إنّ عدد الوحدات التكتيكية قرب بلدة بيلجورود الحدودية الروسية ارتفع من 30 وحدة إلى 40 وحدة.

ولم يحدد المسؤول العدد الدقيق للقوات الإضافية، لكنه قال إن تلك الأنواع من الكتائب تتألف عادة مما يتراوح بين 600 و1000 جندي.

وأوضح أن الجيش الروسي يحشد قواته هناك من أجل تركيز قواته على السيطرة على إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا.

وتقع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، قرب الحدود الروسية.

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