قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنّه لا يزال يعول على المفاوضات مع روسيا.

وصرّح زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية: «اليوم، ليس أمام أوكرانيا خيار آخر سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، وذلك بحسب وكالة تاس الروسية.

وكانت المفاوضات الروسية الأوكرانية انطلقت بعد أربعة أيام من بدء الحرب الروسية، وسط تبادل اتهامات عن المسؤولية في عدم الوصول إلى نقاط توافق جوهرية تضع حدًا للحرب.

وأمس الأول الخميس، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: «تقدم الجانب الأوكراني إلى مجموعة التفاوض بمسودة اتفاق خاصة به يبدو فيها التراجع عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع إسطنبول في 29 مارس ضمن وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكراني (دافيد) أراخاميا».

وأضاف: «الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها كييف من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل، مضيفا أن المسودة الجديدة بدلا عن هذا التأكيد تضم عبارات مبهمة عن أي رقابة فعالة، وذلك في حدود 23 فبراير الماضي (أي قبل بدء الحرب)».

ولفت لافروف إلى أن المسودة الأوكرانية الجديدة تقضي بطرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء الشخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مذكّرا بأن زيلينسكي سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة هذا إلا بعد وقف الأعمال القتالية، حسبما نقل الإعلام الروسي.