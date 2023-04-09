بعثة الصفاقسي تصل الدوحة لمواجهة قطر في البطولة العربية

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وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة بعثة نادي الصفاقسي التونسي، استعدادا لمواجهة نادي قطر القطري يوم الثلاثاء المقبل على استاد سحيم بن حمد في مباراة الإياب بالدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.

وكان في استقبال بعثة الفريق التونسي لدى وصولها إلى الدوحة علي المهندي المشرف العام لكرة القدم بنادي قطر بالورود.

وشهد الاستقبال تواجد عدد من جماهير الصفاقسي التي حرصت على الحضور إلى مطار حمد الدولي للترحيب بفريقها ، في العاصمة الدوحة .

ويعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمباراة غدا الاثنين في استاد سحيم بن حمد ويحضره مدربا الفريقين حسام البدري مدرب الصفاقسي ويوسف السفري مدرب الفريق القطري .

كانت مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد الطيب المهيري في صفاقس انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الجدير بالذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيقابل المتأهل من مواجهة الهلال السوداني والمنامة البحريني حيث كان الفريق السوداني حقق الفوز ذهابًا في ملعبه بثلاثية نظيفة .

والفائز من مجموع المباراتين يتأهل للانضمام للمجموعة الأولى التي تضم: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

وسيحاول المغربي يوسف سفري مدرب نادي قطر أن يؤمن دفاعاته للحفاظ على شباك فريقه مع استغلال مهاجموه الفرص من أجل ترجمتها وتسجيل الأهداف لضمان التأهل، لأن الفوز بأي نتيجة تضمن لنادي قطر التأهل .

ويعتمد نادي قطر على لاعبيه المميزين لحسم التأهل، ومن أبرزهم: سبستيان سوريا ومارتينيز وعمر العمادي ومعتز ماجد وبشار رسن، كما سيعوِّل الفريق على جماهيره لتقديم الدعم الكبير للاعبين من أجل إكمال المهمة.