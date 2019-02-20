الأوقاف الإسلامية في القدس : 500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم، "نشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه وفي البلدة القديمة، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين".

وقالت دائرة الأوقاف إن "500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال".

وأوضحت أن "شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول الشبان إلى المسجد الأقصى، واحتجزت هويات الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية، وتمركز عدد من عناصرها أمام قبة الصخرة المشرفة ومنعوا المصلين من المرور من المكان".

وطبقا للوكالة، "واجه المرابطون والمعتكفون بالمسجد اقتحامات المستوطنين بالصلوات والتكبير والهتافات"، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال أحد الشبان من باحات الأقصى، فيما أخرجت آخرين خارج المسجد.

وكان المئات من المصلين اعتكفوا الليلة الماضية في المصلى القبلي، بعد أن أغلقوا أبوابه في وجه القوات الإسرائيلية منعًا لاقتحامه وتفريغه من المصلين كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.