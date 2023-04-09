شئون الحرمين تقدم خدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل للمكفوفين

تقدم الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل للمكفوفين، وتوفير الخدمات الإلكترونية الإنسانية كافة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، عن الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادي، تأكيده تعاون وتكاتف الإدارات وبذل المزيد من الجهود في تقديم الخدمات الإنسانية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، في المواقع المخصصة وخدمة الزائر الصغير وتوفير الخدمات، ومنها حوامل المصاحف المرنة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وخدمة المصاحف المترجمة بلغة برايل، وتقديم الضيافة ووجبات إفطار للصائمين، وتوفير الكراسي المتحركة والكراسي الثابتة وتوفير ترجمة خطبة الجمعة والدروس العلمية بلغة الإشارة، وتقديم خدمة أساور معصم اليد للزائر الصغير، والتوجيه المكاني للمواقع المكانية لخدمة قاصدي المسجد الحرام وتوزيع الإهداءات الرمضانية، وتوفر فرق طبية للاطمئنان على صحة القاصدين في المواقع المخصصة.

يأتي ذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" تحت شعار "من الوصول إلى الحصول"، لتمكين القاصدين من أداء شعائرهم بكل سهولة، وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) المنبثقة من رؤية المملكة 2030.