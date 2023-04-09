شهدت الحلقة 17 من مسلسل الأجهر، توطد العلاقة بين أحمد صفوت وعمرو سعد بعد إنقاذه من الموت في كينيا.

وشهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل «الأجهر» تعرض «ميدا» أحمد صفوت لحالة مرضية في مسلسل «الأجهر»، أصيب على إثرها بالحمى، وسارع عمرو سعد بعلاجه بأعشاب طبيعية، وتمكن من إنقاذه.

وعقب إفاقته من الحمى، عبر أحمد صفوت عن تقديره لمصطفى الأجهر، وإنقاذه له، مؤكدا أن والده المعلم السعداوي كان محقا في الوثوق به.

في الوقت نفسه تعطلت أعمال الحفر التي كان يقوم بها الأجهر في أفريقيا، ما تسبب في عرقلة تطور عمله في التنقيب عن الألماس.

مسلسل الأجهر من عمرو سعد، أحمد صفوت، درة سارة سلامة، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، وغيرهم، تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.