يدلي الناخبون في اليابان بأصواتهم لاختيار حكام تسع محافظات ورؤساء بلديات ست مدن وأعضاء المجالس المحلية في 41 محافظة و17 مدينة كبيرة، في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة التي تجرى في جميع أنحاء اليابان اليوم الأحد.

وقال محللون إن نتائج الانتخابات، قد تؤثر على قرار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن موعد حل مجلس النواب الياباني لإجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر أن يستضيف كيشيدا قمة مجموعة السبع في دائرته الانتخابية في هيروشيما في مايو المقبل، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتجرى الانتخابات لاختيار حكام تسع محافظات، هي هوكايدو، وكاناجوا، وفوكوي، وأوساكا، ونارا، وتوتوري، وشيمان، وتوكوشيما وأويتا.حيث يتنافس المرشحون المدعومون من الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة كيشيدا مع المرشحين المدعومين من أحزاب المعارضة في محافظات هوكايدو وأوساكا ونارا وأويتا.

كما تُجرى انتخابات لاختيار رؤساء البلديات في ست مدن رئيسية، إلى جانب انتخابات المجالس المحلية في 41 محافظة و 17 مدينة كبيرة، كجزء من الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الموحدة، التي تُجرى كل أربع سنوات.

وبموجب الدستور الياباني، يحظى رئيس الوزراء بالقول الفصل في حل مجلس النواب. وتنتهي فترة مجلس النواب الحالي في أكتوبر 2025، ما لم يقم كيشيدا بحل المجلس.

ويتحين كيشيدا، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2021، أفضل توقيت للفوز في الانتخابات العامة، حيث يرغب في إعادة انتخابه كزعيم للحزب الحاكم. ومن المقرر عقد السباق المقبل لانتخاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر 2024.

وتظهر استطلاعات الرأي في وسائل الإعلام اليابانية ارتفاع معدل الدعم لحكومة كيشيدا مؤخرا، خاصةً منذ قيام رئيس الوزراء الياباني بزيارة غير معلنة في 21 مارس إلى أوكرانيا، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.