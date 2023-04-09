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فلسطين: الاستفزازات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى تعمل على إشعال المنطقة

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
رام الله (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:57 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:57 ص

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، عن أبو ردينة قوله إن "الاعتداءات اليومية ضد المقدسات والمصلين فيها في شهر رمضان المبارك هي إجراءات مدانة، وتصرفات مرفوضة تعمل على إشعال المنطقة، وجرها نحو الهاوية".

وحمل "حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء استمرار ارتكاب الجرائم وتدنيس المقدسات"، مؤكدا أن "تحدي الاحتلال لأبناء شعبنا لن يثني من عزيمته، وسيبقى صامدا مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن".

وأكد أبو ردينة أن "القدس بمقدساتها هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وكل الاجراءات الإسرائيلية والدعم الأمريكي لن تؤدي إلى الأمن والاستقرار".


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