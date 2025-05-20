كاتس يعلن محاولة إيرانية لاستهدافه: رأس أخطبوط الإرهاب

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، تعرضه لمحاولة استهداف إيرانية، غير أن الشاباك والشرطة تمكنا من إحباطها.

نقل موقع "واي نت" عن كاتس إشادته بالشاباك والشرطة لفضحهما ما قال إنها "مسألة تجسس إيرانية وإحباط محاولة إيرانية لإيذائي"، بحسب قوله.

وأضاف كاتس: "إيران هي رأس أخطبوط الإرهاب الذي يروج للأنشطة الإرهابية بشكل مباشر ومن خلال المنظمات الإرهابية التي تدعمها، ضد القادة وجميع المواطنين الإسرائيليين".

وأكد كاتس: "لن يردعني أي تهديد وسأواصل الوفاء بالتزامي بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وقطع رأس الأخطبوط الإيراني".