جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين في خان يونس بإخلاء أماكنهم

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بإخلاء أماكن تواجدهم، ومنهم المقيمون بخيام النزوح، تمهيدا لتوسيع عملياته العسكرية وتكثيف قصفه، ضمن الإبادة التي يرتكبها في القطاع منذ 21 شهرا.

ووجه متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بمنشور على منصة "إكس" إنذارا "بالإخلاء الفوري غربا" إلى جميع المتواجدين في مواقع بخان يونس حددها على خريطة مرفقة مع المنشور "بما في ذلك السكان المتواجدين داخل الخيام في تلك المنطقة".

وأضاف: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته من خلال القوات البرية المناورة وتفعيل النيران بشكل مكثف ومباغت".

وزعم أدرعي، أن الجيش سيبذل كل ما في وسعه لإعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، مهددا بأن الجيش "سيوسّع نطاق عملياته وفق الحاجة وذلك حتى القضاء التام على حماس" على حد تعبيره.

وعادة ما يتبع إنذارات الإخلاء بلحظات قصف إسرائيلي يستهدف تلك المناطق، ووفي معظم الأحيان يبدأ القصف قبل خروج الناس منها، ومع توسع مناطق العمليات العسكرية يتقلص الحيز الجغرافي الذي يمكن للفلسطينيين الإقامة فيه.