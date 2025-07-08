كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم، عن استخدام منتحل لشخصية وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذكاء الاصطناعي واتصل مع 5 مسئولين حكوميين، بمن فيهم ثلاثة وزراء أجانب وحاكم أمريكي لولاية، وعضو في الكونجرس.

وبحسب الصحيفة، فإن الشخص أرسل رسائل صوتية ونصية قلد فيها أسلوب كلام روبيو وكتابته مستخدما برمجية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ولا تعرف السلطات الأمريكية من يقف وراء محاولات انتحال الشخصية، ولكنهم يعتقدون أن المدبر كان يحاول على الأرجح التلاعب بمسئولي الحكومة المؤثرين، بهدف الحصول على معلومات وحسابات، وفق البرقية التي أرسلها مكتب روبيو في وزارة الخارجية إلى موظفي الوزارة.

وذكرت البرقية المؤرخة في 3 يوليو، أن المنتحل استخدم رسائل نصية وتطبيق سيجنال المشفر المستخدم على نطاق واسع في إدارة الرئيس دونالد ترامب، واتصل مع خمسة أعضاء من غير وزارة الخارجية، بمن فيهم ثلاثة وزراء أجانب، وحاكم ولاية ونائب في الكونجرس.

وأوضحت البرقية أن حملة الانتحال بدأت في منتصف يونيو عندما أنشأ المنتحل حسابا على سيجنال باسم شبيه بعنوان روبيو: .Marco.Rubio@state.gov

وبحسب الصحيفة، لم ينتبه المسئولون الذين حاول المنتحل التواصل معهم أن العنوان غير صحيح.

وقالت البرقية إن المنتحل ترك رسائل صوتية على سيجنال لشخصين مستهدفين على الأقل. وفي إحدى الحالات، أرسل رسالة نصية تدعو الشخص للتواصل عبر سيجنال.

وعند سؤالها عن البرقية، ردت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستجري تحقيقا شاملا وستواصل تطبيق الضمانات اللازمة لمنع تكرار ذلك مستقبلا.

ورفض المسئولون مناقشة محتوى الرسائل أو أسماء الدبلوماسيين والمسئولين المستهدفين.