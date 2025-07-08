السيطرة على حريق في مصنع فايبر بدمياط الجديدة

اندلع حريق هائل داخل أحد المصانع لإنتاج الفايبر بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة التابعة لمحافظة دمياط، على الفور تحركت الأجهزة الأمنية نحو موقع الحادث رفقة سيارات الاسعاف، بينما دفعت الحماية المدينة بكامل أطقم الإطفاء والمعدات للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى منشآت أخرى.

كما قامت الحماية المدنية أيضا بفضل التيار الكهربائي عن منطقة الحادث وكذلك فصل كل المرافق الخدمية وخطوط الغاز للسيطرة على الأوضاع.

وتفاجأ أهالي مدينة كفر البطيخ المجاورة لمنطقة الحريق بوجود أدخنة جراء الحادث.

ودفعت قوات الحماية المدينة بأكثر من 20 سيارة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات.

وأشارت التقديرات المبدئية إلى أن الخسائر الناتجة عن حريق مصنع الأسفنج بمدينة دمياط الجديدة قد تتجاوز 10 ملايين جنيه، حسب المواد التي كانت داخل المصنع من مواد خام ومنشآت، بينما ما زالت تجري تحريات عن عن سبب نشوب ا لحريق، من قبل رجال الحماية المدينة، والتي انتقلت بالكامل نحو موقع الحادث.

كانت المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة قد شهدت حريق هائل داخل مصنع لانتاج الاسفنج، ما أدي الي حدوث سحابة من الأدخنة الكثيفة، فضلا عن وصول الحريق إلى أحد المباني المجاورة لموقعه.