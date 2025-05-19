 أول تصريح لترامب عن إعلان بايدن الإصابة بمرض خبيث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أول تصريح لترامب عن إعلان بايدن الإصابة بمرض خبيث

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

نشر في: الإثنين 19 مايو 2025 - 3:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 مايو 2025 - 3:34 ص

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يشعر بالحزن إزاء الأنباء حول تشخيص إصابة سلفه جو بايدن بسرطان البروستات، وتمنى له الشفاء العاجل.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أنا وميلانيا (السيدة الأولى للولايات المتحدة) نشعر بالحزن لسماعنا نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحر وأطيب تمنياتنا لجيل (السيدة الأولى السابقة) ولعائلته، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجع".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد نقلا عن المتحدث باسم بايدن، قوله إنه تم تشخيص إصابة الرئيس السابق بسرطان البروستات. ولكن المتحدث أشار إلى أن المرض قابل للعلاج.


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