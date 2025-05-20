الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حزمة إجراءات جديدة لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة

في إطار مواصلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهوده لحماية خصوصية مستخدمي خدمات الاتصالات والحد من ظاهرة المكالمات الإزعاجية، أعلن الجهاز عن مجموعة جديدة من الإجراءات التنظيمية والتقنية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من التعرف بشكل أفضل على هوية المتصلين، سواء عبر الهاتف المحمول أو التليفون الثابت.

وقد شملت هذه التحديثات إطلاق خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، والتي تتيح للمستخدمين معرفة اسم الجهة المتصلة عند استقبال مكالمات من التليفون الثابت، بما في ذلك المكالمات الترويجية، مما يساعد في اتخاذ قرار الرد من عدمه.

كما تم تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل أيضًا صفة المتصل أو وظيفته، خاصًة في حالة المكالمات الواردة من الإعلاميين، أو مقدمي خدمات التوصيل، أو العاملين في التبرعات، وذلك بهدف التمييز بين هذه الفئات والمكالمات التسويقية غير المرغوب بها.

كما أكد الجهاز اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حيث سيتم وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خط غير مسجل بخدمة "المكالمات الترويجية" أكثر من مرة في إجراء مكالمات إزعاجية على جميع الشبكات، وفي حال قيام المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال تسجيل الخط المخالف، ومن ثم استخدام خطوط جديدة غير مسجلة مرة أخرى لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم غلق الجهاز شكل نهائي ومنعه من العمل على أي شبكة داخل جمهورية مصر العربية. كما سيتم نهائيًا حظر المشتركين الذين يثبت استخدامهم لخطوطٍ أخرى غير مسجلة للقيام بمكالمات ترويجية مخالفة، من الحصول على أي خطوط جديدة مستقبلًا، حتى وإن كانت هذه الخطوط شخصية وليست تجارية، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحمي خصوصية المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للقواعد التنظيمية التي كان الجهاز قد أقرها في يوليو 2024 بشأن تنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، والتي نصت على ضرورة تسجيل بيانات الراغبين في إجراء هذا النوع من المكالمات لدى شركات المحمول، وتفعيل الخدمة بشكل قانوني، مع منح المواطنين القدرة على التعرف على طبيعة المكالمة من خلال ظهور اسم الجهة أو التنبيه المسبق “NTRA Alert”

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، مع إتاحة قنوات متعددة للمواطنين للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية، من خلال مراكز اتصال الشركات، أو مركز اتصال الجهاز على الرقم 155، أو من خلال تطبيق الجهاز الإلكتروني My NTRA، أو عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg