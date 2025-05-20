فرنسا تؤكد عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الثلاثاء، إن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، أضاف بارو، خلال حديثه لإذاعة «فرانس إنتر»: «لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية. لذلك، يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين».

واستطرد: «أنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين، ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل».

ومن المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه مع المملكة العربية السعودية لإحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، والذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل.

وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة «لا يحتمل»؛ لأن العنف الأعمى، ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّل غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس حتى لا نقول إلى مقبرة.

وأكمل: «هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي... وهذا يتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف».

وكرر الوزير دعوة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بـ«كميات كبيرة» ومن «دون عوائق».

من جانبه، قال رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسل، للإذاعة نفسها، إن الحزب «سيستقبل وفدا كبيرا من منظمة التحرير الفلسطينية في الرابع من يونيو لإطلاق حملة أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين».



