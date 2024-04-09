استمرار تفوق مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية على مبيعاتهم للشهر الخامس على التوالي

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استمر تفوق مشتريات المستثمرين الأجانب على مبيعاته من الأسهم الكورية الجنوبية للشهر الخامس على التوالي خلال آذارمارس الماضي.

روقالت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية في بيان اليوم الثلاثاء إن المستثمرين الأجانب اشتروا خلال الشهر الماضي أسهما كورية جنوبية قيمتها 5.1 تريليونات وون (3.7 مليار دولار).

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في الهيئة قوله "قام الأجانب بشراء الأسهم المحلية بقوة هذا العام بسبب برنامج الحكومة الكورية الجنوبية لتحسين قيمة الشركات وانتعاش الطلب على أشباه الموصلات"، حيث يهدف برنامج رفع القيمة إلى إنهاء ما يسمى بظاهرة "الخصم الكوري" للأسهم المحلية.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن قيمة محفظة المستثمرين الأجانب من الأسهم الكورية الجنوبية بلغت بنهاية مارس 1ر820 تريليون وون.

وبحسب الدولة، اشترى المستثمرون من بريطانيا والولايات المتحدة الأسهم المحلية الشهر الماضي، في حين كان المستثمرون من كندا والمملكة العربية السعودية بائعين صافيين، حسبما ذكرت الهيئة .