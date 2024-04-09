منظمة الصحة العالمية: التهاب الكبد الوبائي يحصد 3500 شخصا يوميا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروسات التهاب الكبد الوبائي تحصد 3500 شخص يوميا، داعية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقليل أعداد المصابين الآخذة في الارتفاع.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أن بيانات جديدة من 187 دولة أظهرت أن العدد التقديري للوفيات الناجمة عن التهاب الكبد الفيروسي ارتفع من 1.1 مليون في العام 2019 إلى 1.3 مليون في العام 2022.

وأضافت أن الاحصائيات المحدثة للمنظمة أشارت إلى أن 254 مليون شخص كانوا مصابين بالتهاب الكبد (بي) و50 مليون آخرين كانوا مصابين بالتهاب الكبد (سي) في عام 2022، كما أن 3 بالمئة فقط من الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد (بي) المزمن حصلوا على العلاج المضاد للفيروسات بحلول نهاية عام 2022، بينما تلقى 20 بالمئة من المصابين بالتهاب الكبد (سي) العلاج.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه على الرغم من التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم في مجال الوقاية، إلا أن عدد الوفيات يتزايد لأنه يتم تشخيص وعلاج عدد قليل للغاية من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد، مشيرا إلى أن إفريقيا سجلت 63 بالمئة من الإصابات الجديدة بفيروس التهاب الكبد /بي/، في وقت يتلقى فيه 18بالمئة فقط من المواليد الجدد في المنطقة جرعة لقاح التهاب الكبد (بي) عند الولادة.