إيران تنفي مزاعم الموساد بدخول منشأة فوردو النووية

نفت إيران، الجمعة، ما تردد بشأن مزاعم دخول المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إلى منشأة فوردو النووية.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء أن مزاعم دخول عناصر من الموساد لمنشأة فوردو "كذبة أمنية"، ونقلت عن مصادر القول إن المنشأة تحظى بحماية مشددة.

وأكدت الوكالة أن الصور التي نشرتها إسرائيل، وتقول إنها لعملية إنزال في شارع على مقربة من فوردو، هي "صور مضللة"، مؤكدة عدم وجود أي منازل سكنية على بعد عشرات الكيلومترات من المنشأة.

ونفذت الولايات المتحدة ضربة، يوم الأحد الماضي، باستخدام قاذفات مزودة بقنابل خارقة للتحصينات استهدفت المواقع النووية الإيرانية الرئيسية، وردت إيران بضربة صاروخية على قاعدة العديد الأمريكية في قطر.