رفع درجة الاستعداد القصوى بالوادي الجديد تزامنا مع احتفالات عيد الفطر

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد الزملوط، على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز و الأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء وأطقم التمريض وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار الزملوط، إلى متابعة ورصد أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة من خلال المرور الميداني ووحدة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم معها وذلك حفاظا على اراض الدولة وحمايتها.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور هشام بكر هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، بشن حملات بالأسواق المختلفة من جانب إدارة مراقبة الأغذية وخاصة بمحلات المخبوزات ومحلات بيع الأسماك لضمان صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمى.

وأشار إلى إنهاء كل الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وسط المتابعة المستمرة من جانب غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية والإدارات.