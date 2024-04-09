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قال براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت كورب، إن إمبراطورية البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية تعتزم استثمار 9ر2 مليار دولار في مراكز البيانات باليابان بحلول 2025 وهو اكبر استثمار لها في اليابان.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية، أنه سيتم الإعلان عن الاستثمار خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لواشنطن خلال الأسبوع الحالي، وفي الوقت الذي تسعى فيه اليابان لتعزيز قدراتها الحوسبية للذكاء الاصطناعي.

ووصل كيشيدا أمس، إلى الولايات المتحدة في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء ياباني للولايات المتحدة منذ 9 سنوات، وهو ما يؤكد أهمية التحالف بين البلدين.

ويتضمن جدول أعمال كيشيدا في الولايات المتحدة عقد لقاءات مع ممثلي الشركات الأمريكية قبل قمته المقررة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا الأربعاء.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مايكروسوفت تعتزم إضافة رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في موقعيها الحاليين في شرق وغرب اليابان.

كما ستكشف عن برنامج مرتبط بإعادة تأهيل المهارات في اليابان لتدريب حوالي 3 ملايين عامل خلال ثلاث سنوات وإقامة معمل أبحاث في مجال تكنولوجيا الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني مصنع بطاريات تابع لشركة تويوتا ومصنع تابع لشركة هوندا أيركرافت في ولاية نورث كارولينا الأمريكية يوم الجمعة المقبل، حيث من المحتمل أن يتحدث عن فوائد الاستثمارات اليابانية للاقتصاد الأمريكي.

وتعتبر اليابان أكبر دولة مستثمرة في الولايات المتحدة باستثمارات تبلغ 2ر775 مليار دولار حتى نهاية 2022، وتليها كندا ثم بريطانيا بحسب مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

وتزيد استثمارات اليابان بشدة عن استثمارات الصين في الولايات المتحدة التي تبلغ 8ر44 مليار دولار فقط.