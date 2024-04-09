وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر بالزقازيق ويوجه بتحويل حالة أورام إلى السعديين

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة للمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق؛ لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وأعمال التطوير التي تمت بالمستشفى، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية، وحرص إلى الاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجها بتحويل حالة مرضية تشتكي من ورم بالثدي، إلى قسم الأورام السرطانية بمستشفى السعديين المركزي، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم الخدمة اللازمة لها.

وتم على الفور استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الحالة، أثناء الزيارة، فيما اطمأن وكيل الوزارة على جودة الخدمات المقدمة للمرضى بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية لهم بها، واستكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.