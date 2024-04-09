اليابان وأمريكا تعتزمان إطلاق حوار وزاري بشأن إزالة الكربون

قال وزير الصناعة الياباني كين سايتو، اليوم الثلاثاء، إن حكومتي اليابان والولايات المتحدة ستطلقان حوارا وزاريا حول إزالة الكربون في قمة ثنائية يجري عقدها غدا الأربعاء.

وقال سايتو، في مؤتمر صحفي، "نأمل في تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النظيفة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ويهدف الحوار الوزاري إلى تعزيز التعاون في إطار استراتيجية تعزيز التحول الأخضر في اليابان وسياسة إزالة الكربون في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يزور سايتو الولايات المتحدة لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حيث سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين من بينهم جون بوديستا، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو.

ومن من المقرر أن يعقد سايتو وريموندو اجتماع شراكة حول تعزيز مرونة سلاسل التوريد.

كما سيعقد سايتو وريموندو اجتماعا ثلاثيا مع وزير التجارة والصناعة الفلبيني ألفريدو باسكوال.