 الجيش الإسرائيلي يعتقل الناطق الإعلامي باسم الجهاد الإسلامي والحركة تهدد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعتقل الناطق الإعلامي باسم الجهاد الإسلامي والحركة تهدد

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 1:12 ص

أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين إقدام الجيش الإسرائيلي على اعتقال طارق سلمي الناطق باسم الحركة، والتنكيل به، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن سلامته.

واعتقل الجيش الإسرائيلي خلال عمليته العسكرية في مدينة غزة مؤخرا الناطق باسم حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين طارق سلمي.

وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان لها اليوم: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام جيش العدو على اعتقال الأخ طارق السلمي الناطق الإعلامي باسم الحركة والتنكيل به وتحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته".

هذا وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 26 مواطنا في الضفة الغربية.

كما ذكرت مصادر محلية، أن "قوة كبيرة من الجيش اقتحمت عدة مناطق في مدينة دورا، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها تفتيشا دقيقا ونكلت بأصحاب تلك المنازل".

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