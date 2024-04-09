قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إقدام برلين على تزويد إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة.

وأضاف خلال مرافعة في دعوى أقامتها نيكاراجوا وتتهم برلين بتسهيل الإبادة في غزة عبر دعم إسرائيل بالسلاح، اليوم الثلاثاء، أن سياسات ألمانيا دائما ما كانت متوازنة وتحاول ترجمة احترام القانون الدولي.

وأوضح أنّ ألمانيا عيّنت مبعوثا للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، ما يؤكد التزامها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن ألمانيا تقدم مساعدات إنسانية وسبق أن خصصت 15 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في غزة.

ولفت إلى أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين في غزة، موضحا أن الدعم الإجمالي في 2023 وصل إلى 254 مليون يورو، وأن الدعم تضاعف ثلاث مرات للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونوه بأنَّ إدعاء نيكاراجوا بأن ألمانيا تسهّل الإبادة الجماعية في غزة أمر غير دقيق، نافيا أيضا ما قالته الدعوى بأن ألمانيا أوقفت تمويل وكالة الأونروا، لكن الصحيح - وفق قوله - هو وقف التمويل الإضافي.