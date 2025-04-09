نجاح أول جراحة دقيقة في العمود الفقري بمستشفى زفتى ضمن مبادرة نفقة الدولة

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى زفتى العام، بعد نجاحه في إجراء أول عملية من نوعها داخل المستشفى لجراحة دقيقة في العمود الفقري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمحافظة، وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد تمكّن الفريق الطبي من إجراء عملية استئصال غضروف قطني منفجر بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية، كان يضغط على جذور الأعصاب، مع تثبيت الفقرتين باستخدام أربعة مسامير وقضيبين، بالإضافة إلى وضع دعامة كربونية بين الفقرتين.

وقد أُجريت العملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بعد صدور قرار علاج على نفقة الدولة للمريضة، التي كانت من المترددين على عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

جاء تنفيذ العملية بالتعاون المثالي بين قسمي جراحة المخ والأعصاب والعظام، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وهم: الدكتور عبد الوهاب دعبس، مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد فليفل، استشاري ورئيس قسم العظام، الدكتور حاتم والي، رئيس قسم التخدير

إلى جانب طاقم التمريض المشارك بغرفة العمليات، الذين قدموا نموذجًا يُحتذى به في الدقة والانضباط خلال سير الجراحة.

وأعرب الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلًا: "ما تحقق اليوم في مستشفى زفتى العام يُعد تأكيدًا جديدًا على أن مستشفياتنا تمتلك من الكفاءات ما يؤهلها لتقديم خدمات طبية متقدمة، ونحن مستمرون في دعم المستشفيات من خلال التدريب المستمر، وتوفير التجهيزات، والمتابعة الميدانية لتطبيق المبادرات الصحية القومية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار"، مضيفا "نُوجّه الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والإداري بالمستشفى، ونؤكد أن صحة المواطن ستظل دائمًا على رأس أولوياتنا."