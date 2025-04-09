وزير الدفاع الألماني: التحديات التي نواجهها لم يسبق لها مثيل

صرح بوريس بيستوريوس وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال الألمانية، بأن التهديد الذي يتعرض له السلام في أوروبا، لم يكن بمثل هذا القدر من الخطورة منذ عقود.

وخلال مراسم تدشين القيادة العملياتية الجديدة، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء: "يتعين على الحكومة الفيدرالية الجديدة من البداية التهيؤ لهذا الوضع المتوتر وهذه الأزمة المستمرة في الأمن الأوروبي".

وتتولى الهيئة الجديدة قيادة الجيش الألماني داخل وخارج البلاد، وتشمل مهامها الدفاع على الصعيد الوطني وصعيد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتحضر للأزمات والمخاطر على الصعيد الوطني، وتقديم الإسهام الألماني في الإدارة الدولية للأزمات الدولية، وقيادة عمليات القوات الخاصة بالإضافة إلى المساعدة الإدارية والمساعدات في حالات الكوارث.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي إن "التحديات التي نواجهها جميعًا في ألمانيا وأوروبا، لم يسبق لها مثيل".

وأضاف بيستوريوس ، الذي من المتوقع أن يستمر في منصبه في الحكومة الألمانية المقبلة، أن هذه التحديات " تدفعنا إلى التحرك. يجب أن نحدد المسارات الصحيحة من أجل حماية بلادنا وأمنها، ويجب أن نفعل ذلك الآن وبحزم".

ورأى بيستوريوس أن ألمانيا سيكون عليها القيام بمزيد من الجهود من أجل تعزيز الأمن في أوروبا، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين وحلفاء الناتو.

وتابع: "سوف نضطر أيضًا إلى تحمل مزيد من المسؤولية القيادية في هذا السياق".