السعودية تعلن عن 14 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز في المنطقة الشرقية

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" حققت - (14) اكتشافًا جديدًا لحقول ومكامن الزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثلت في 6 حقول ومكمنين للزيت العربي، وحقلين وأربعة مكامن للغاز الطبيعي."

وأكد عبد العزيز بن سلمان أن هذه الاكتشافات تفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية، وتدعم قدرة المملكة على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة بكفاءة واستدامة لعقود قادمة، كما ستسهم هذه الاكتشافات في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهاره، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف المملكة الطموحة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز أمن الطاقة العالمي.









