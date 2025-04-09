تونس: سجناء قضية التآمر على الدولة يبدأون إضرابا عن الطعام قبل جلسة المحاكمة الثانية

أعلن 6 سجناء من المعارضة السياسية في تونس، دخولهم في إضراب عن الطعام اليوم الأربعاء، قبل أيام قليلة من جلسة المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة، وهي الثانية منذ إيقافهم قبل أكثر من عامين.

ونشرت تنسيقية عائلات السجناء، بيانا لإعلان ذويهم الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف جلسة المحاكمة وافتقادها إلى "قواعد وشروط المحاكمة العادلة".

ويرفض السجناء، قرار المحكمة إجراء جلسات المحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو، وكان معظمهم رفض حضور الجلسة الأولى قبل شهر من سجن إيقافهم في المرناقية.

وطالبت حينها هيئة الدفاع، بالتخلي عن قرار المحاكمة عن بعد والسماح بحضور جميع الموقوفين إلى القاعة.

كما طالبت بالإبقاء على جميع الموقوفين بحالة سراح لأنهم "لا يشكلون خطرا أمنيا"، وهي طلبات رفضتها المحكمة.

وتشمل قائمة المضربين عن الطعام عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بالحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك الذي يواصل إضرابه المعلن منذ 30 مارس الماضي.

وقال الناشط السياسي المعارض عز الدين الحزقي والد القيادي البارز بـ"بجهبة الخلاص الوطني" الموقوف جوهر بن مبارك، إن هيئة الدفاع سترفض مجددا المحاكمة عن بعد في الجلسة الثانية المقررة يوم 12 أبريل الجاري.

وأضاف الحزقي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "هذه مهزلة.. لن تكون هناك محاكمة دون حضور السياسيين.. نحن نطالب بأبسط حقوق المحاكمة العادلة".

ويلاحق في قضية التآمر على أمن الدولة، قياديين بارزين من المعارضة، من جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.

ويقول الرئيس قيس سعيد، إن مؤسسات الدولة تواجه محاولات لتفكيكها من الداخل واتهم خصومه من السياسيين بالتخابر مع جهات خارجية.

وتقول المعارضة، إن التهم الموجهة للسياسيين الموقوفين في السجن "سياسية" ومفتعلة.