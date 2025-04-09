ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، ان إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي الجزائر، كما تمكن خفر السواحل بالبلاد من انقاذ 89 مهاجرا غير شرعي.

وكشفت الوزارة، في حصيلة للعمليات نفذتها وحدات ومفارز الجيش خلال الأسبوع الأخير، أن الأمر يتعلق بالإرهابي بن علي بوبكر المكنى أبوبكر، الذي ضبط بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أشارت إلى اعتقال 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الجزائري.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات37 تاجر مخدرات، وضبطت 165 كيلوجراما من المخدرات على الحدود مع المغرب، إلى جانب 57ر42 كيلوجراما من الكوكايين و220810 اقراص مهلوسة.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائري في كل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح 248 منقبا عن الذهب، و13مهربا وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي و10 بنادق صيد.

كما أحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 89 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، مقابل توقيف 494 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.





