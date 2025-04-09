أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 927 ألفا و580 فردا منذ بداية الحرب 

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 927 ألفا و580 فردا، من بينهم 1270 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و576 دبابة، منها 4 دبابات أمس الثلاثاء، و22021 مركبة قتالية مدرعة، و25 ألفا و912 نظام مدفعية، و1359 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1127 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و31973 طائرات مسيرة، و3145 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و43 ألفا و345 من المركبات وخزانات الوقود، و3792 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.