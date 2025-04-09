رئيس الهيئة العامة للاستثمار: شركة قطارات فرنسية كبرى تبني مصنعها في مصر

وصف الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر بأنها «استراتيجية» وترفع مستوى العلاقات الثنائية، في ظل ما تحظى به من مكانة كأحد أكبر أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، أن مصر تستهدف رفع حجم التجارة والاستثمار إلى الضعف مما هو عليه الآن خلال الـ 3 أو 4 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، والمطارات، والموانئ، والمواصلات تحظى بأهمية كبيرة في التعاون المستقبلي، مؤكدا أن الزيارة شهدت توقيع اتفاقيات في هذه المجالات.

وذكر عن أن «إحدى الشركات الفرنسية الكبيرة المنتجة للقطارات ستبني مصنعا لها في مصر وحصلت على الموافقات اللازمة»، لافتا أن الرئيس السيسي أقنع الرئيس الفرنسي أن يتجاوب مع طلبه بحصول مصر على 10% خصم.

وتابع أن التعاون سيمتد ليشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الذي تتميز فيه فرنسا أوروبيا، مشيرا إلى أن هناك «حصة كبيرة جدًا» من الاستثمارات قطاعات التعليم والصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وشدد أن الحوافز الاستثمارية التي قدمتها مصر خلال الـ 18 شهرا الماضية متاحة للمستثمرين الفرنسيين، موضحا أن النقاشات جارية حول الأماكن والمواقع المطلوبة لبدء العمل في الفترة المقبلة.

وأرجع الاهتمام الفرنسي المتزايد إلى جاذبية السوق المصري في ضوء نجاحات الشركات الفرنسية العاملة اليوم في مصر، فضلا عن أن مصر بوابتهم لدخول السوق الإفريقي.