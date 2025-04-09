تداول بضائع وحاويات 33 سفينة في ميناء دمياط

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرته 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.



وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 36904 طنا، تشتمل على 4748 طن كلينكر، و11808 طن يوريا، و990 طن علف بنجر و4159 طن جبس معبأ، و228 طن بصل و14971 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36123 طنا تشتمل 13353 طن حديد، و9668 طن خردة، و8387 طن قمح و1850 طن خشب زان، و1165 طن ابلاكاش، و5200 رأس ماشية عجول تسمين بإجمالي وزن 1700 طن، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 53 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 216 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6976 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131842 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52537 طنًا، كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 5019 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5431 شاحنة.