ترامب يتوقع إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول بما فيها الصين

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية مع كل الدول، بما فيها الصين، لكنه اعتبر أن بكين ليست جاهزة بعد لذلك.

وقالت ترامب، في تصريح في البيت الأبيض: "سيُبرم اتفاق مع الصين. وسيُبرم اتفاق مع كل الدول"، لكنه أشار إلى أن القيادة الصينية "لا تعرف كيف تفعل ذلك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية لتبلغ 125%، وتعليقها لتسعين يوما بالنسبة إلى بقية الدول.

وعلى منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، كتب ترامب: بسبب عدم احترام الصين للأسواق العالمية، أرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125% بأثر فوري.

وشدد في منشوره على وجوب أن تتوقف الصين عن "سرقة" الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه "سمح بوقف تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما وخفضها خلال تلك الفترة إلى 10% بأثر فوري" بالنسبة للدول الأخرى التي لم ترد على الرسوم الأمريكية، "نظرا لرغبة أكثر من 75 دولة في التفاوض".