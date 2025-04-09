منع إعلان توتال إنرجيز في المملكة المتحدة لتضليله المستهلك بشأن الأثر البيئي

منعت السلطات البريطانية، إعلانا خاصا بعملاق النفط والغاز الفرنسي توتال إنرجيز في المملكة المتحدة لتضليله المستهلك بشأن تأثير الشركة على البيئة.

واشتكت شركة "آد فري سيتيز" المناهضة لإعلانات الشركات الخارجية، أن المنشور المدفوع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" في مايو 2024 ركز على مشاريع الشركة في مجال طاقة الرياح المتجددة بينما لم يذكر أن عملياتها مازالت قائمة في الغالبا على الوقود الأحفوري، بحسب وكالة الأنباء البريطاني (بي أيه ميديا).

وقالت توتال إنرجيز، إنها لم تتمكن من إدراج المزيد من المعلومات عن ممارساتها التجارية في الإعلان؛ بسبب ضوابط الوسائط، ولكن موقعها الإلكتروني أوضح أنها مازالت تعمل في قطاع الغاز والنفط.

غير أن هيئة معايير الإعلانات قضت بأنه تم صياغة الإعلان، الذي ركز على واحدة من مبادرات توتال إنرجيز المنخفضة الكربون ، بوصفها انعكاسا لنشاطها التجاري الحالي.

وجاء في تقرير توتال إنرجيز عن "الاستدامة والمناخ لعام 2024" أنه في عام 2023، أن 90 % من مبيعاتها جاء من منتجات البترول والغاز، بينما كانت مسئولة عن 1.5% من إنتاج النفط العالمي وخصصت 3. 68% من إنفاقها الرأسمالي باتجاه طاقات الوقود الأحفوري و31.7% للأنشطة منخفضة الكربون.