فينيسيوس يرفع شعار التحدي: حان وقت الكفاح في البرنابيو

أبدى فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، تمسكه بالأمل رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام أرسنال بثلاثية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن، بثلاثة أهداف دون رد، سجلها ديكلان رايس (هدفين) وميكيل ميرينو، ليضع الفريق الملكي نفسه في موقف صعب قبل مواجهة الإياب.

وعبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، كتب فينيسيوس: "لا أعذار... حان وقت النضال والكفاح في سانتياجو برنابيو"، مضيفًا: "لطالما شهد ملعبنا انتصارات عظيمة، ويمكننا تكرار ذلك".

وكان ريال مدريد يسعى للثأر من خسارته أمام أرسنال في نسخة عام 2006، وهي المواجهة الوحيدة السابقة التي جمعت بين الفريقين في دوري الأبطال، لكن الهزيمة الأخيرة أجّلت حلم الانتقام حتى موقعة الإياب.

ويستضيف ريال مدريد نظيره أرسنال على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء المقبل، في لقاء حاسم لتحديد هوية المتأهل إلى نصف النهائي.