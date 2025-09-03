كشفت مصادر مطلعة لصحفية "وول ستريت جورنال" أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، سيبدأ سلسلة من المقابلات يوم الجمعة بحثاً عن مرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مضيفة أن إجراء المقابلات ستستمر على مدار الأسبوع المقبل، وأن وزير الخزانة سيتحدث مع المرشحين إما حضورياً أو عبر مؤتمرات الفيديو.

وأضافت المصادر أن هناك 11 مرشحاً لخلافة جيروم باول على رأس الفيدرالي، من بينهم محافظا مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، ومحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش.

وبعد إجراء المقابلات، يعتزم بيسنت التوصية بقائمة نهائية من المرشحين للرئيس دونالد ترامب للحسم النهائي.

يأتي تحرك إدارة ترامب لتعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعدما تعمقت الخلافات مع الرئيس الحالي جيروم باول الذي رفض مراراً مطالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

وفي آخر ظهور له خلال ندوة جاكسون هول للسياسة الاقتصادية يوم 22 أغسطس الماضي، فتح باول الباب أمام خفض محتمل للفائدة في سبتمبر، وتترقب الأسواق ما سيُسفر عنه اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن يومي 16 و17 من الشهر الجاري.

ويخوض باول أشهره الأخيرة على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ تنتهي ولايته في مايو المقبل، وسط تحدٍّ دقيق يتمثل في تحقيق توافق بين صناع السياسات المنقسمين بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية.

وأظهرت توقعات صدرت في يونيو أن غالبية صُناع السياسة يتوقعون خفضاً للفائدة مرتين على الأقل هذا العام، فيما فضلت أقلية كبيرة عدم إجراء أي خفض على الإطلاق في عام 2025.

والأسبوع الماضي قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “أليانز”، أن على «باول» الاستقالة من منصبه، وذلك بهدف حماية استقلالية البنك المركزي الأقوى في العالم.

وأشار العريان إلى أن العداء العميق بين الرئيس ترامب وباول يجعل من المستحيل أن يكمل الأخير ولايته في ظروف أخرى.