إثيوبيا تؤكد تسجيل 3 وفيات بفيروس ماربورج النزفي

أكدت إثيوبيا، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس "ماربورج" النزفي، الذي تم رصده في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ميكدس دابا، إن الحكومة الإثيوبية، التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورج يوم الجمعة الماضي، أجرت فحوصات لـ 17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي المرض في منطقة أومو.

وأكدت دابا عدم وجود حالات نشطة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية.

وقالت الوزيرة إن منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أرسلا فريقا لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان أمس الأحد تحذيرا صحيا عاما لسكان أربع مقاطعات بضرورة غسل الأيدي باستمرار وتجنب ملامسة سوائل أجسام الآخرين لمنع انتشار الفيروس.

ووصف مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، الأسبوع الماضي، تفشي المرض بأنه مثير للقلق نظرا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالات تفشي سابقة وحالات إصابة فردية بفيروس ماربورج في رواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وأنجولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وغانا.