تفوق اليمين المتشدد في تشيلي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية من جولة إعادة حاسمة

يتصدر خوسيه أنطونيو كاست، وهو نائب سابق يميني متشدد ويعرف بتأييده لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المشهد السياسي الحالي، وذلك مع توجه تشيلي إلى جولة إعادة رئاسية تتسم بالاستقطاب ضد جانيت جارا المرشحة من الحزب الشيوعي التشيلي والتي تمثل الحكومة الحالية.

ويبدو أن كاست، المحامي المحافظ المتشدد والمعارض للإجهاض وزواج المثليين، في موقع الصدارة الآن بعد أن ذهبت نحو 70% من الأصوات إلى مرشحين من اليمين في الجولة الأولى التي جرت أمس الأحد، في وقت يشعر فيه العديد من التشيليين بالقلق من تزايد الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والبطالة في تشيلي، التي تعد واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمانا وازدهارا.

وكاست، وهو أب لتسعة أبناء، دفع بمعتقداته الكاثوليكية التقليدية وحنينه إلى بعض جوانب ديكتاتورية تشيلي القمعية ، إلى التيار السياسي السائد، بعد أن أسس حزبه الجمهوري قبل نحو عقد من الزمن.

وقد حل في المركز الثاني حيث حصل على ما يقرب من 24% من الأصوات، وركزت حملته على خطط لمكافحة الجريمة، وبناء جدار حدودي ضخم، وترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين غير المسجلين .

وأما جارا، وزيرة العمل السابقة في حكومة الرئيس اليساري جابرييل بوريك، فقد انتزعت تقدما أقل من المتوقع بنسبة 27% من الأصوات.

وتسعى جارا إلى توسيع شبكة الضمان الاجتماعي في تشيلي ومكافحة غسل الأموال وتهريب المخدرات.

ولم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من إجمالي الأصوات، ما أدى إلى انتقال سباق الانتخابات إلى جولة ثانية في 14 ديسمبر المقبل.