جماهير مارسيليا تدعم فلسطين بلافتات ضخمة في المدرجات

تحولت مباراة أولمبيك مارسيليا أمام باريس إف سي إلى مشهد إنساني مؤثر، بعدما رفعت جماهير مارسيليا لافتات عملاقة كُتب عليها: «حرروا غزة.. أوقفوا الإبادة الجماعية.. حرروا الشعب الفلسطيني».

وامتلأت المدرجات برسائل صاخبة تندد بالعدوان على غزة، في مشهد أكد أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل منبر عالمي لإيصال أصوات المظلومين، وتجديد التضامن الأوروبي الشعبي مع القضية الفلسطينية.

الوقفة الجماهيرية جاءت امتدادًا لموجة دعم واسعة تشهدها الملاعب الأوروبية في الآونة الأخيرة، حيث يواصل عشاق الساحرة المستديرة رفع شعارات الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني في مختلف المناسبات الرياضية.