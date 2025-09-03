 جماهير مارسيليا تدعم فلسطين بلافتات ضخمة في المدرجات - بوابة الشروق
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 2:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

جماهير مارسيليا تدعم فلسطين بلافتات ضخمة في المدرجات

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 2:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 2:25 م

تحولت مباراة أولمبيك مارسيليا أمام باريس إف سي إلى مشهد إنساني مؤثر، بعدما رفعت جماهير مارسيليا لافتات عملاقة كُتب عليها: «حرروا غزة.. أوقفوا الإبادة الجماعية.. حرروا الشعب الفلسطيني».

وامتلأت المدرجات برسائل صاخبة تندد بالعدوان على غزة، في مشهد أكد أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل منبر عالمي لإيصال أصوات المظلومين، وتجديد التضامن الأوروبي الشعبي مع القضية الفلسطينية.

الوقفة الجماهيرية جاءت امتدادًا لموجة دعم واسعة تشهدها الملاعب الأوروبية في الآونة الأخيرة، حيث يواصل عشاق الساحرة المستديرة رفع شعارات الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني في مختلف المناسبات الرياضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك