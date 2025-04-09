الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد جديدة لكبح التلوث الناتج عن الكريات البلاستيكية

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وافق الاتحاد الأوروبي، على لوائح جديدة تهدف إلى خفض إطلاق الكريات البلاستيكية في البيئة.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مساء أمس الثلاثاء، سوف يتعين على الشركات التي تتعامل مع الكريات البلاستيكية تبني إجراءات احترازية معينة لمنع الخسائر عبر سلسلة الإمداد.

وغالبا ما تتناثر الكريات البلاستيكية وهي المواد الخام لتصنيع المنتجات البلاستيكة، خلال عملية النقل مما يشكل تهديدا بيئيا كبيرا.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، ذلك التناثر هو ثالث أكبر مصدر للتلوث غير المقصود بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة في بيئة التكتل.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن اللوائح ستطبق على جميع الشركات التي تتعامل مع أكثر من خمسة أطنان مترية من الكريات البلاستيكية سنويا داخل الاتحاد الأوروبي.

وسوف تغطي اللوائح الشركات التي تستخدم الطرق أو السكك الحديدية أو الممرات المائية الداخلية، وكذلك مشغلي السفن الذين يدخلون أو يغادرون موانئ الاتحاد الأوروبي.

وتستند القواعد، إلى مقترح تشريعي من المفوضية الأوروبية، ويجب الآن اعتمادها رسميا من جانب كل من البرلمان والمجلس الأوروبي قبل دخولها حيز التنفيذ.