موسكو: إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأستراخان وإقليم كراسنودار ومياه بحر آزوف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.