الخميس 9 أبريل 2026 11:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

موسكو: إسقاط 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:50 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:50 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 8 أبريل الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 69 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأستراخان وإقليم كراسنودار ومياه بحر آزوف.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك