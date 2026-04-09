أبوظبي وقطر تجمعان مليارات الدولارات من بيع السندات في صفقات خاصة

لجأت أبوظبي وقطر إلى سوق التمويل الخاص لبيع كمية من سنداتهما خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل حالة التذبذب التي شهدتها أسواق المال على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي.

وبحسب البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء، جمعت الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس 500 مليون دولار من خلال إعادة طرح سندات تستحق السداد في 2034، بعد يوم واحد من طرح نفس هذه السندات. إلى جانب بيع سندات تستحق السداد في 2029 بقيمة ملياري دولار. وقالت مصادر مطلعة إن بنك ستاندرد تشارترد أدار الطروحات الخاصة للأسهم.

وجاءت مبيعات سندات إمارة أبوظبي بعد أيام من بيع وزارة المالية القطرية سندات خاصة بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تولى بنك جيه.بي مورجان تشيس إدارة البيع. كما باع بنك قطر الوطني المدعوم من الدولة سندات بقيمة 75ر1 مليار دولار في صفقة خاصة خلال الشهر الماضي

وذكرت بلومبرج، أن جهات الإصدار الخليجية جمعت حوالي 56ر7 مليار دولار من خلال عمليات طرح خاص مقومة بالدولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير، بما في ذلك بنوك إماراتية مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإيران ملتزمتان حاليًا بهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن أسواق الطاقة لم تعد إلى وضعها الطبيعي بعد. فقد اضطرت أبوظبي إلى تعليق العمليات في أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، ألحقت الغارات الإيرانية في مارس أضرارا بالبنية التحتية في مجمع رأس لفان القطري لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو الأكبر في العالم، ما أدى إلى توقف حوالي 17% من طاقة التصدير السنوية للبلاد لمدة قد تصل إلى خمس سنوات مقبلة بحسب التقديرات.