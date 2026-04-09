روسيا: اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي الإيراني يجب أن يشمل لبنان

شددت روسيا، اليوم الخميس، على ضرورة أن يكون لبنان جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف أشاد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بهذا الاتفاق، مؤكدا أن "موسكو تعتقد بشدّة أن لهذه الاتفاقات بعدا إقليميا، وتنطبق على لبنان، على وجه الخصوص"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونددت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا في بيان منفصل بالضربات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن "مثل هذه الخطوات العدائية تهدد بحرف التفاوض الناشئ عن مساره".

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، بحسب منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان مطلع مارس الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 254 شهيدا و1165 جريحا، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وأثارت الضربات غضبا شعبيا إقليميا وعالميا، بما في ذلك زعماء غربيون دعوا المجتمع الدولي لإدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي، وطلبوا من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

فيما قالت إيران إنه "على الولايات المتحدة أن تختار بين وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل، ولا يمكنها اختيار الأمرين معا".