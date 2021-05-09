مرشح الاشتراكيين لمنصب مستشار ألمانيا يهاجم تحالف ميركل ومرشحة الخضر

ألقى أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا، خطابا خلال المؤتمر الرقمي لحزبه تحدث خلاله عن المزايا التي يتمتع بها وتؤهله لقيادة البلاد، وهاجم تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي ومرشحة حزب الخضر لمنصب المستشار، انالينا بيربوك.



وقال وزير المالية الألماني، اليوم الأحد: "أستطيع استخدام خبرتي وقوتي وأفكاري" مشيرا إلى الفترة التي قضاها كرئيس لحكومة ولاية هامبورج وعمله كوزير اتحادي وكنائب للمستشارة انجيلا ميركل.



وأضاف شولتس أن هناك حاجة إلى القدرة على تنفيذ الأفكار وإدارة الجهاز الحكومي وصياغة سياسة من الأحلام، وقال إن هذا ما يميزه عن بيربوك التي لا تمتلك مثل هذه الخبرة.



وتابع شولتس متهكما على بيربوك التي تتصدر نتائج استطلاعات الرأي في الوقت الراهن قائلا إن البعض ينقصهم الإرادة لتحقيق تقدم عملي.



ووعد شولتس بالعمل على وصول الاقتصاد الألماني إلى مرحلة الحياد المناخي بحلول 2045" لكن هذا يحتاج إلى حلول ملموسة مع الناس ولكل الناس الذين يشكلون القوة الاقتصادية لألمانيا".



وشن سولتس هجوما حادا على تحالف ميركل وقال إن حزبي التحالف المسيحي (حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) كانا يرددان دائما:" نحن مع الاعتدال والوسط".



وذكر شولتس أن التحالف المسيحي صار اليوم يؤيد ترشح هانز-جيورج ماسن، الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) للبرلمان، كما تحدث عن قضية الفساد المرتبطة بصفقات كمامات لوزارة الصحة والمتورط فيها ساسة من التحالف.